Va in pensione Bear il cane australiano eroe che ha salvato i koala in Australia durante gli incendi

Un cane australiano, addestrato a rintracciare koala, ha concluso la sua carriera dopo aver contribuito al salvataggio di più di 100 esemplari durante gli incendi che hanno interessato il paese tra il 2019 e il 2020. Il cane, noto come Bear, si è dedicato alle operazioni di soccorso in diverse aree colpite dalle fiamme, diventando un punto di riferimento per gli interventi di salvataggio degli animali selvatici.

Bear, cane addestrato a trovare koala, va in pensione dopo averne salvati oltre 100 durante gli incendi australiani negli anni 2019-2020. Un vero eroe per la conservazione della fauna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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