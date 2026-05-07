Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si disputerà la partita tra Wolfsburg e Bayern Monaco, in una sfida valida per la Bundesliga. Per i bavaresi, sarà l’ultima trasferta della stagione e arriva dopo una mancata qualificazione alla Champions League, che ha concluso il loro percorso europeo. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, con i pronostici che puntano a un match combattuto tra due squadre con obiettivi diversi.

Non è riuscita la rimonta in Champions al Bayern Monaco che vede sfumare l’obiettivo grosso, e che oggi contro il Wolfsburg ha in programma l’ultima trasferta di quest’annata di Bundesliga. I woelfe grazie all’arrivo di Hecking sono tornati in linea di galleggiamento e adesso lottano a pari con il St. Pauli per agguantare i playout ed evitare una clamorosa retrocessione. Sono 3 le squadre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Bayern Monaco (sabato 09 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi contro i woelfe a caccia di punti salvezza

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