Bayern Monaco-Stoccarda finale Coppa di Germania 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La finale di Coppa di Germania 2026 si svolge tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda. La partita è valida per il torneo di quest'anno e si gioca in una data da definire. Il Bayern Monaco punta a completare un triplete dopo aver vinto anche la Bundesliga e la Supercoppa. Lo Stoccarda, invece, cerca il secondo successo consecutivo nella coppa, dopo il trionfo della scorsa stagione. La sfida sarà trasmessa in diretta e le probabili formazioni sono state già annunciate.

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G ara valida per la finale di Coppa di Germania 2026. I bavaresi vogliono il triplete dopo Bundesliga e Supercoppa, mentre i biancorossi sognano il bis dopo il trionfo della passata stagione. Bayern Monaco-Stoccarda si giocherà sabato 23 maggio 2026 alle ore 20 presso l’Olympiastadion di Berlino BAYERN MONACO-STOCCARDA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bavaresi possono chiudere la stagione trionfando in Bundesliga, Supercoppa e Coppa di Germania. Un modo per riscattare la delusione per l’eliminazione dalla semifinale di Champions League. La squadra di Kompany appare decisamente favorita per la vittoria del trofeo nazionale, potendo contare su un reparto offensivo assai prolifico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bayern Monaco-Stoccarda, finale Coppa di Germania 2026: le probabili formazioni e dove vederla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stoccarda-Friburgo 2-1 dts: gol e highlights | Coppa di Germania Sullo stesso argomento Leggi anche: Atalanta-Bayern Monaco, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Bayern Monaco-Atalanta, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla I punti salienti della semifinale di DFB-Pokal tra Schalke 04 e Bayern Monaco che si è conclusa con un pareggio 6–6 dopo i tempi supplementari, con una tripletta di Olaf Thon, 18 anni, dello Schalke (2 maggio 1984) reddit Niente da fare per Vincenzo Grifo e il suo Friburgo: in finale ci va lo Stoccarda Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, arrivato con i gol di Eggestein e Undav, a decidere il match è la rete al 119’ di Tiago Tomás Con il risultato di 2-1, lo Stoccarda conquista il x.com Dove vedere Bayern-Stoccarda in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la Finale di Coppa di Germania tra Bayern e Stoccarda: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com BAYERN MONACO - STOCCARDA : 4 - 285' Sostituzione BAYERN MONACO: entra D. OFLI (34), esce J. STANISIC (44). 85' Sostituzione STOCCARDA: entra B. BOUANANI (27), esce T. TOMAS (8). 76' Sostituzione BAYERN MONACO: entra B. SAPOKO NDIAYE ... quotidianodipuglia.it