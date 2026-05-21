Bayern Monaco-Stoccarda finale Coppa di Germania 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Coppa di Germania 2026 si svolge tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda. La partita è valida per il torneo di quest'anno e si gioca in una data da definire. Il Bayern Monaco punta a completare un triplete dopo aver vinto anche la Bundesliga e la Supercoppa. Lo Stoccarda, invece, cerca il secondo successo consecutivo nella coppa, dopo il trionfo della scorsa stagione. La sfida sarà trasmessa in diretta e le probabili formazioni sono state già annunciate.

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G ara valida per la finale di Coppa di Germania 2026. I bavaresi vogliono il triplete dopo Bundesliga e Supercoppa, mentre i biancorossi sognano il bis dopo il trionfo della passata stagione. Bayern Monaco-Stoccarda si giocherà sabato 23 maggio 2026 alle ore 20 presso l’Olympiastadion di Berlino BAYERN MONACO-STOCCARDA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bavaresi possono chiudere la stagione trionfando in Bundesliga, Supercoppa e Coppa di Germania. Un modo per riscattare la delusione per l’eliminazione dalla semifinale di Champions League. La squadra di Kompany appare decisamente favorita per la vittoria del trofeo nazionale, potendo contare su un reparto offensivo assai prolifico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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