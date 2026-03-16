Bayern Monaco-Atalanta ritorno ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Domenica sera si gioca il ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta. La squadra tedesca ha vinto 6-1 all’andata e ora cerca di chiudere la qualificazione, mentre i bergamaschi vogliono almeno conquistare la dignità e lasciare un buon ricordo. La partita si svolge allo stadio del Bayern e sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League 20252026. Dopo il 6-1 incassato sul proprio campo, i bergamaschi ci tengono a congedarsi dalla competizione continentale facendo bella figura contro una corazzata come quella tedesca. Bayern Monaco,Atalanta si giocherà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 21 presso l’Allianz Arena. BAYERN MONACO-ATALANTA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi sono reduci dal pareggio in Bundesliga contro che comunque li tiene ancora saldamente al comanda della classifica con otto punti di vantaggio. In vista di questo return match, con la qualificazione ormai in cassaforte, la squadra di Kompany vorrà comunque vincere per mantenere alta la concentrazione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bayern Monaco-Atalanta, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Atalanta-Bayern Monaco, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Chelsea-Psg, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Contenuti utili per approfondire Bayern Monaco Atalanta ritorno ottavi... Temi più discussi: Atalanta-Bayern Monaco, obiettivo tenere il confronto in bilico fino al ritorno tra otto giorni a Monaco di Baviera; Champions League, disfatta per l'Atalanta: 1-6 contro il Bayern Monaco; L'Atalanta ha perso 6-1 contro il Bayern Monaco nella partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League; Atalanta presa a pallate dal Bayern Monaco: l'addio alla Champions League è una figuraccia. Bayern Monaco-Atalanta: probabili formazioni e dove vedere l’ottavo di ritorno di Champions League 2025/2026Bayern Monaco-Atalanta, probabili formazioni e curiosità sul ritorno degli ottavi di Champions League 2025/2026. Diretta tv e streaming in esclusiva ... tag24.it Atalanta, Bayern Monaco con un sedicenne in porta: Prescott come Yamal, problema coprifuocoChe rammarico per l'Atalanta: Bayern Monaco in emergenza totale per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions in Germania. Tra i pali il 16enne Prescott. sport.virgilio.it In vista della gara di ritorno contro l'Atalanta, il Bayern Monaco si affiderà al 16enne Prescott tra i pali, viste le numerose assenze. - facebook.com facebook Emergenza #BayernMonaco: è senza portieri! Con l' #Atalanta si potrebbe affidare ad un 16enne x.com