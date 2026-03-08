Atalanta-Bayern Monaco andata ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L'incontro tra Atalanta e Bayern Monaco si gioca come prima sfida degli ottavi di finale della Champions League 20252026. La partita si svolge in trasferta per i bergamaschi, che cercano di conquistare un risultato positivo con il supporto dei loro tifosi. La gara rappresenta una tappa importante nel percorso delle due squadre in questa fase della competizione.

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026. I bergamaschi vanno a caccia di un’altra impresa puntando anche sul sostegno dei propri tifosi per acquisire un vantaggio sui tedeschi in vista del ritorno. Atalanta-Bayern Monaco si giocherà martedì 10 marzo 2026 alle ore 21 presso la New Balance Arena. ATALANTA-BAYERN MONACO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bergamaschi, dall’arrivo in panchina di mister Palladino, si stanno confermando una delle squadre meglio piazzate del panorama italiano. L’avventura in Champions League è proseguita fino agli ottavi, la classifica in Serie A è tornata soddisfacente ed è ad un passo dalla finale di Coppa Italia dopo il 2-2 maturato nella semifinale d’andata in casa della Lazio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

