Elettrosmog basta far west | dal Campidoglio il via libera all' Osservatorio sulle antenne

L'assemblea del municipio ha approvato la creazione di un nuovo Osservatorio sulle antenne. La decisione è stata presa con i voti della maggioranza, dopo che un rappresentante del Movimento cinque stelle ha presentato una richiesta ufficiale. La discussione si è concentrata sulla regolamentazione dell'elettrosmog e sulla gestione delle antenne di telefonia mobile. La proposta mira a monitorare e coordinare le installazioni nel territorio comunale.

L’Osservatorio sulle antenne si farà. L’assemblea capitolina, con i voti della maggioranza, ha approvato la richiesta portata in aula dal Movimento cinque stelle.Una proposta bocciata nei municipi ma approvata in Comune“L'Osservatorio è un organo importantissimo, perché punta a garantire la piena.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Elettrosmog, i cittadini si mobilitano: manca l’osservatorio previsto dal nuovo regolamentoL’osservatorio sull’inquinamento elettromagnetico, che era previsto nel nuovo regolamento sulle antenne, ancora non è stato realizzato. Antenne Tv, 5G, radio, telefonia. La mappa dell'elettrosmog romanoDalla fine del 2023 il governo ha aumentato i limiti di potenza dei campi elettromagnetici.