Piogge record e asfalto distrutto | dal Campidoglio 30 milioni per rifare le strade dei quartieri

Il Comune ha stanziato 30 milioni di euro per intervenire sulle strade danneggiate dei quartieri, destinando questa somma a un intervento di riparazione e manutenzione. La decisione arriva dopo un periodo di piogge record che ha aggravato lo stato delle arterie stradali, portando a un incremento dei danni e delle criticità nel manto stradale. La misura è stata approvata tramite una variazione di bilancio dello scorso febbraio.

Trenta milioni di euro per sistemare le strade più ammalorate della cosiddetta “viabilità locale”. È questa la misura che il Campidoglio ha deciso di prendere, grazie a una variazione di bilancio votata lo scorso febbraio. Il sindaco e l’assessora ai lavori pubblici, Ornella Segnalini, hanno già incontrato i presidenti dei 15 municipi a cui è stato chiesto un elenco di strade su cui intervenire. La priorità, per quanto trapelato dal Campidoglio, è stata individuata nelle cosiddette “vie inter-quartierali” e nelle strade che sono più attraversate da mezzi di trasporto pubblico e da automobili. Le risorse appena messe a disposizione fanno parte di un piano da 100 milioni di euro, per il 2026, che si aggiunge al “Piano strade” già avviato alla fine del 2021 che ha riguardato, finora, soprattutto le arterie della grande viabilità. 🔗 Leggi su Romatoday.it

