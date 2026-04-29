Basket serie B interregionale | l’Oleggio vola ai playoff agli ottavi c' è Oderzo

Nella stagione 20252026 di serie B interregionale di basket, l’Oleggio Magic Basket si è qualificata per i playoff, raggiungendo gli ottavi di finale. La squadra si confronta con Oderzo negli incontri a eliminazione diretta. La fase dei playoff comprende ottavi, quarti, semifinale e finale. La competizione coinvolge 16 squadre provenienti dai gironi di Lombardia ed Emilia Romagna, con l’Oleggio presente per il secondo anno consecutivo.

Ottavi, quarti, semifinale e finale. Tutto pronto per i playoff 20252026 di serie B interregionale e fra le 16 protagoniste al via (incrocio gironi Lombardia ed Emilia Romagna) presentissima, per il secondo anno consecutivo, l'Oleggio Magic Basket. La formazione di coach Giacomo Cardelli, in.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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