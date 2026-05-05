Serie A2 l’Avellino basket vola ai playoff | decisivo Francis

Nella partita di domenica 3 maggio, l’Unicusano Avellino ha ottenuto una vittoria che gli permette di accedere ai playoff del campionato di serie A2 di basket. La squadra ha concluso la stagione regolare con una prestazione decisiva di un giocatore chiamato Francis. La gara si è conclusa con un risultato molto combattuto, lasciando i tifosi in attesa dei prossimi incontri ufficiali.

di Giuseppe Ilario Vittoria al cardiopalmo dell’Unicusano Avellino, nella serata di domenica 3 maggio, nel campionato di serie A2 di basket. Al Palasport “Giacomo Del Mauro” la compagine irpina ha superato in rimonta, in una gara densa di emozioni, i lombardi della Juvi Cremona con il punteggio di 81 a 75 e si è qualificata ai play off. Partita equilibrata e spigolosa che si è decisa nei secondi finali al cospetto di una folta e calorosa cornice di pubblico. Sugli scudi il play americano dell’Avellino Blake Francis, autore di 34 punti, “cecchino” da dietro la linea dei tre punti. Ottime anche le prestazioni dell’altro playmaker Grande, al rientro da un infortunio che lo ha tenuto fuori causa alcune giornate, e di Lewis.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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