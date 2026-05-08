Basket playoff serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-SAE Scientifica Soevis Legnano | gara-1 in diretta Live
Venerdì 8 maggio alle 21 si svolge la prima partita dei playoff di serie B di pallacanestro, con la Pielle Livorno che ospita Legnano al PalaMacchia. La serie si gioca al meglio delle cinque partite, e questa sera si assegna il primo punto. La partita sarà trasmessa in diretta.
Questa sera, venerdì 8 maggio, alle 21 iniziano i playoff della Pielle Livorno che al PalaMacchia affronta Legnano nella prima gara della serie al meglio delle cinque. Per i ragazzi di coach Turchetto, fresco di rinnovo biennale, sarà importante partire bene per non perdere il fattore campo e.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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