Basket Eurolega | il Real Madrid si conferma contro l’Hapoel Final Four nel mirino

Il Real Madrid ha vinto la seconda partita della serie playoff di Eurolega contro l’Hapoel Tel Aviv, portandosi sul punteggio di 2-0. La squadra madrilena aveva già conquistato la prima sfida, rischiando di più rispetto a questa seconda occasione. La prossima partita potrebbe decidere l’esito della serie, che si sta delineando con un vantaggio chiaro per il team di casa. La Final Four si avvicina con questa serie ancora aperta.

Madrid, 1 maggio 2026 – Il Real Madrid si porta 2-0 nella serie playoff d’Eurolega contro l’Hapoel Tel Aviv e bissa il successo di gara 1 dove aveva rischiato qualcosa in più. 102-75 il punteggio finale del copione recitato nella capitale spagnola, teatro di un match in cui gli uomini del presidente Perez hanno lottato alla pari nel primo tempo salvo poi cambiare rotta nella ripresa quando sono venuti fuori i valori del team che ha tirato col 59,5% da due punti e il 41% dalla lunga distanza. Deck e soci hanno di fatto messo una seria ipoteca su questo spareggio che vale l’accesso alla Final Four. Giovedì 7 è in calendario gara 3 con Tel Aviv spalle al muro e costretta a vincere per tenere aperti i giochi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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