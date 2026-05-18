Basket l’Olimpia Milano batte ancora Reggio Emilia e va sul 2-0 Brescia impatta la serie con Trieste

Nella seconda partita dei quarti di finale della Serie A 2025-2026 di basket maschile, l’Olimpia Milano ha conquistato la seconda vittoria consecutiva contro Reggio Emilia, portandosi sul 2-0 nella serie. Anche Brescia ha ottenuto un successo in casa contro Trieste, pareggiando così la serie a una vittoria ciascuna. Le squadre favorite hanno prevalso davanti al proprio pubblico, senza sorprese rispetto ai risultati della gara precedente.

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