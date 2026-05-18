Basket l’Olimpia Milano batte ancora Reggio Emilia e va sul 2-0 Brescia impatta la serie con Trieste

Da oasport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda partita dei quarti di finale della Serie A 2025-2026 di basket maschile, l’Olimpia Milano ha conquistato la seconda vittoria consecutiva contro Reggio Emilia, portandosi sul 2-0 nella serie. Anche Brescia ha ottenuto un successo in casa contro Trieste, pareggiando così la serie a una vittoria ciascuna. Le squadre favorite hanno prevalso davanti al proprio pubblico, senza sorprese rispetto ai risultati della gara precedente.

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Nessuna sorpresa nel secondo atto delle serie playoff Olimpia Milano-Reggiana e Brescia-Trieste, con le favorite che si impongono davanti al pubblico amico in gara-2 dei quarti di finale della Serie A 2025-2026 di basket maschile. I meneghini difendono il fattore campo e volano sul 2-0 portandosi ad un passo dal passaggio del turno, mentre la Germani reagisce al ko interno di due giorni fa e pareggia i conti sull’1-1. Partiamo dalla vittoria casalinga ad Assago dell’Olimpia di coach Peppe Poeta, che ha regolato Reggio Emilia con il punteggio di 77-65 scappando via nel primo tempo con un massimo vantaggio di +14 e contenendo grazie ad un ultimo sforzo collettivo negli ultimi minuti il tentativo di rimonta degli ospiti (tornati anche a -2 sul 63-61). 🔗 Leggi su Oasport.it

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