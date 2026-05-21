Basket Milano passa 84-72 a Reggio Emilia e vola in semifinale
Milano ha ottenuto una vittoria per 84-72 contro Reggio Emilia, conquistando così l'accesso alle semifinali del torneo di basket. La squadra ha gestito bene la ripresa, che ha determinato l’esito della partita, portando a casa l’incontro e chiudendo la serie dei quarti di finale con un risultato di 3-0. Il match si è svolto sul campo di Reggio Emilia, con Milano che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.
Milano - Una ripresa solida cambia il volto della partita e spedisce l’Olimpia in semifinale. L’Armani Milano viola il parquet di Reggio Emilia e completa l’opera vincendo 3-0 la serie dei quarti di finale. Il match termina 72-84 per i biancorossi che hanno avuto solo un passaggio a vuoto nel 2° periodo, ma nella ripresa hanno dato una prova di forza. Il migliore è Brooks, clamoroso con 24 punti (713 da 3), spalla perfetta Bolmaro con 17 punti (610 al tiro) e una difesa perfetta nel momento più difficile. Dopo una partenza equilibrata è proprio Bolmaro a dare un po’ di vantaggio all’Olimpia al 10’ (12-17), poi, però, la difesa biancorossa si perde e Reggio Emilia cambia la marcia e impatta subito a quota 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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