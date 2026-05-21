Basket Milano passa 84-72 a Reggio Emilia e vola in semifinale

Milano ha ottenuto una vittoria per 84-72 contro Reggio Emilia, conquistando così l'accesso alle semifinali del torneo di basket. La squadra ha gestito bene la ripresa, che ha determinato l’esito della partita, portando a casa l’incontro e chiudendo la serie dei quarti di finale con un risultato di 3-0. Il match si è svolto sul campo di Reggio Emilia, con Milano che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

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Milano - Una ripresa solida cambia il volto della partita e spedisce l’Olimpia in semifinale. L’Armani Milano viola il parquet di Reggio Emilia e completa l’opera vincendo 3-0 la serie dei quarti di finale. Il match termina 72-84 per i biancorossi che hanno avuto solo un passaggio a vuoto nel 2° periodo, ma nella ripresa hanno dato una prova di forza. Il migliore è Brooks, clamoroso con 24 punti (713 da 3), spalla perfetta Bolmaro con 17 punti (610 al tiro) e una difesa perfetta nel momento più difficile. Dopo una partenza equilibrata è proprio Bolmaro a dare un po’ di vantaggio all’Olimpia al 10’ (12-17), poi, però, la difesa biancorossa si perde e Reggio Emilia cambia la marcia e impatta subito a quota 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Milano passa 84-72 a Reggio Emilia e vola in semifinale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Stop maranza, si passa ai fatti: polizia piomba nel quartiere Grazie. Chiesa e famiglie sono libere Sullo stesso argomento Leggi anche: Basket: Milano contiene la rimonta di Reggio Emilia, Venezia passa a Bologna Playoff basket: Milano e Reggio Emilia, sfida tra storia e forma? Domande chiave Come può la Reggiana trasformare il ritmo del girone di ritorno? Chi riuscirà a gestire la tensione fisica sotto la guida arbitrale?... Playoff Basket, Reggio Emilia-Olimpia Milano gara-3 72-84: gli highlightsDopo aver vinto le prime due partite davanti al proprio pubblico, l’Olimpia Milano conquista anche gara-3 a Reggio Emilia e si qualifica per le semifinali Scudetto con un secco 3-0 nella serie. Dopo u ... sport.sky.it Basket, Milano passa 84-72 a Reggio Emilia e vola in semifinaleUno scatenato Armoni Brooks guida l’Armani con 27 punti: l’Olimpia chiude la serie con un secco 3-0 ... msn.com