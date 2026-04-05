Dopo 25 giornate di campionato, con cinque partite ancora da giocare, il torneo di basket si avvicina alle ferrate decisive. La classifica vede quattro squadre in lotta per la testa, con Virtus Bologna, Brescia, Venezia e Milano che si contendono il primo posto. Nelle ultime giornate, le squadre hanno vinto e perso, con Milano che ha contenuto la rimonta di Reggio Emilia e Venezia che è passata a Bologna.

25 giornate in archivio, 5 da giocare e ancora tanto, se non tutto da decidere. Il quartetto di testa, ormai è evidente, si giocherà ogni partita guardando sia sul parquet che altrove, con Virtus Bologna, Brescia, Venezia e Milano tutte a caccia del primo posto. Dietro resta serratissima la lotta playoff, che avrebbe potuto avere un tremito importante se a Reggio Emilia fosse riuscito il colpo al Forum. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UNA HOTELS REGGIO EMILIA 80-76 Pasqua ruspante all’Unipol Forum, con una Reggio Emilia sostanzialmente indomabile costretta però a cedere nel finale. Primi segnali di lotta lungo i sette minuti iniziali, poi Diop si fa sentire sui due lati del campo, accorrono Guduric e Ricci da tre ed è 25-18 dopo 10?. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: Milano contiene la rimonta di Reggio Emilia, Venezia passa a Bologna

Basket, l’Olimpia Milano batte Sassari in Serie A. Blitz esterni di Brescia e Venezia, Virtus Bologna ko a Reggio EmiliaNel ritorno al Forum dopo il trasloco temporaneo all’Allianz Cloud e con anche una festa per i novant’anni della società l’Olimpia Milano batte...

Basket: colpo Reggio Emilia a Venezia, Virtus Bologna sola in testa alla Serie AIn archivio la 20a giornata di Serie A 2025-2026, che è anche l’ultima prima delle Final Eight di Coppa Italia a Torino.

Temi più discussi: Olimpia Milano-UNA Hotels Reggio Emilia | La situazione e dove vederla in streaming; Milano cade a Udine, Reggio Emilia stende anche Brescia. Cremona e Trento inseguono i playoff; LBA: Pasqua con Olimpia Milano-Reggio Emilia e Virtus Bologna-Reyer Venezia. La 25.a giornata; Basket, l’Olimpia Milano fa visita ad Udine in Serie A. Brescia ospita Reggio Emilia, turno di riposo per la Virtus Bologna.

Basket, EA7 Emporio Armani Milano – Una Hotels Reggio Emilia | La diretta del matchMILANO – Pasqua sul parquet per la Pallacanestro Reggiana che alle 17 all’Unipol Forum di Assago rende visita all’Olimpia, reduce della pesante sconfitta di Parigi in Eurolega. Dopo le vittorie con Ve ... reggionline.com

Diretta | Milano Reggio Emilia (risultato finale 80-76): vittoria dei padroni di casa (oggi 5 aprile 2026)Diretta Milano Reggio Emilia streaming video tv: sei vittorie consecutive per la Unahotels, l'Olimpia è reduce dalla sconfitta di Udine. ilsussidiario.net

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