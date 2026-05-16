Playoff basket | Milano e Reggio Emilia sfida tra storia e forma

Nella fase dei playoff di basket, si affrontano due squadre con storie diverse e situazioni attuali opposte. La Reggiana cerca di cambiare passo rispetto al girone di ritorno, mentre Milano si prepara a gestire la pressione durante le partite, anche in relazione alle decisioni degli arbitri. La sfida tra queste due formazioni si svolge in un momento chiave della stagione, con obiettivi diversi e una tensione palpabile in campo. Le prossime partite definiranno il percorso di entrambe nel torneo.

? Domande chiave Come può la Reggiana trasformare il ritmo del girone di ritorno?. Chi riuscirà a gestire la tensione fisica sotto la guida arbitrale?. Perché i precedenti storici potrebbero non riflettere la forma attuale?. Quale strategia userà Priftis per scardinare la difesa di Milano?.? In Breve Reggio Emilia ha ottenuto 11 vittorie su 14 incontri nel girone di ritorno.. Storico vantaggio Reggiana con 57 successi su 76 sfide totali contro Milano.. Arbitri Attard, Sahin e Buongiorni gestiranno la tensione fisica all'Unipol Forum.. Precedenti playoff vedono Milano vincere 3 a 0 nel 2022 e Reggio 4 a 2 nel 2016.. All’Unipol Forum di Milano iniziano oggi i playoff di basket con la sfida tra l’EA7 Emporio Armani e la Una Hotels Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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