Miwa | U17 femminile schiacciasassi bene anche U15 Gold e U13 Regionale

Il settore giovanile della Miwa Energia Cestistica Benevento ha appena concluso un’altra settimana di partite, ottenendo quattro vittorie su sei incontri. La squadra U17 femminile ha dominato il torneo, mentre anche le formazioni U15 Gold e U13 Regionale hanno mostrato prestazioni positive. I risultati confermano il buon andamento delle squadre giovanili e rappresentano un passo avanti nell’attività del club.

Tempo di lettura: 2 minuti Altra settimana di gare in archivio per il settore giovanile della Miwa Energia Cestistica Benevento, che conferma i buoni risultati del recente periodo, con un bottino di quattro vittorie in sei gare. Prosegue, infatti, il buon momento dell' Under 17 femminile, ancora imbattuta nella seconda fase, e dell 'Under 15 Gold, mentre è tornata alla vittoria anche l 'Under 13 Regionale. Bis di vittorie per l'Under 17 femminile, che si conferma una vera schiacciasassi. A farne le spese, questa volta, sono state la Pallacanestro Costiera Amalfitana, superata in casa dalle sannite con un netto 37-67, e la Virtus Piscinola, sconfitta al PalaMiwa per 45-29.