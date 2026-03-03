Basket giovanile Bondi Vis i risultati del minibasket

Nel settore del basket giovanile, la partita tra Bondi Vis e Ibr Rimini si è conclusa con una vittoria della Bondi Aquilotti per 16-8. La partita ha mostrato un buon ritmo di gioco, con la squadra vincente che ha dimostrato personalità e collaborazione, mentre entrambe le formazioni hanno risposto colpo su colpo durante l'incontro.

Si vede una bella pallacanestro nella partita vinta 16-8 dalla Bondi Aquilotti sull'Ibr Rimini: ritmo, personalità e collaborazioni, con botta e risposta da parte di entrambe le formazioni. La Vis offre una prestazione da squadra vera: tutti contribuiscono, in attacco con passaggi rapidi e spaziature abbastanza efficaci, in difesa con attenzione, aiuti e recuperi. Per la prima al completo, la squadra esprime tutte le proprie potenzialità e impone ritmo e intensità: una vittoria meritata. Un pomeriggio domenicale senza particolari affanni per gli Esordienti degli istruttori Caravita e Pasquali sul campo della Benedetto XIV: la Bondi conduce la partita fin dai primi minuti, contro un avversario che comunque ha onorato l'impegno con grinta e sportività.