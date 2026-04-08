Basket la Dole Rimini si concede il bis e prosegue la corsa verso i playoff | vittoria esterna a Pistoia

La Dole Rimini ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato di basket, battendo in trasferta l’Estra Pistoia con il punteggio di 90-84. Dopo aver vinto in casa contro Gemini Mestre, la squadra ha confermato il proprio momento positivo nel turno infrasettimanale della 35ª giornata. La partita si è svolta sul campo dell’Estra Pistoia, e i giocatori di coach Dell’Agnello hanno portato a casa il risultato.

La Dole Rimini si concede il bis e prosegue nella sua corsa verso i playoff. Dopo la vittoria casalinga contro la Gemini Mestre, i ragazzi di coach Dell’Agnello si impongono anche nel turno infrasettimanale (35esima giornata) sul rettangolo dell’Estra Pistoia con il risultato di 90-84. Partita. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Basket, Dole Rimini verso il rush finale: nel turno infrasettimanale trasferta sul parquet di PistoiaL'Estra Pistoia è tra le squadre che hanno effettuato più cambi d’assetto nell’arco della stagione, con ben cinque stranieri diversi e un totale di... Basket, niente bis di Coppa: una Dole Rimini scarica cede sotto i colpi della Tezenis VeronaPer una Rimini che deve fare a meno di Mark Ogden per infortunio, il miglior marcatore è Davide Denegri (12 con 4 assist), sugli scudi anche... Temi più discussi: Basket, sorpresa nell'uovo di Pasqua della Dole Rimini: colpo sul mercato con l'arrivo di Zahir Porter; Basket - La Dole scarta l'uovo di Pasqua e trova la vittoria contro Mestre 95-81 (22-16, 50-38, 74-59); Serie A2 Old Wild West - La Dole Rimini batte la Gemini Mestre nel posticipo; Ruggito Dole Basket Rimini sul mercato, Zahir Porter è biancorosso. Basket, la Dole Rimini si concede il bis e prosegue la corsa verso i playoff: vittoria esterna a PistoiaPer Rbr la premiata coppia Marini più Denegri vale questa volta un bottino di 40 punti, 20 a testa. In doppia cifra anche Alipiev ... riminitoday.it La Dole piega Pistoia alla distanza (84-90)La Dole sbanca Pistoia. Pur senza uno straniero (Porter debutterò domenica contro l’Urania) i biancorossi piegano i toscani alla distanza, dopo una ... corriereromagna.it Basket, Dole Rimini verso il rush finale: nel turno infrasettimanale trasferta sul parquet di Pistoia #Rimini - facebook.com facebook