Barriere antirumore sulla A14 i residenti aspettano i cantieri Il Pd | Subito chiarezza sui tempi
I residenti lungo il tratto dell’autostrada A14 tra Forlì e Cesena attendono l’avvio dei lavori per le barriere antirumore. Il Partito Democratico ha richiesto chiarimenti sullo stato di avanzamento delle opere e sulla conferma delle tempistiche previste, che indicano l’inizio dei cantieri nel primo semestre del 2026. La richiesta nasce dalla necessità di avere informazioni precise sui progressi e sui tempi di realizzazione di questa infrastruttura.
“Fare chiarezza sullo stato di avanzamento delle barriere acustiche lungo il tratto dell’autostrada A14 tra Forlì e Cesena e verificare se siano confermate le tempistiche indicate per l’avvio dei lavori nel corso del primo semestre 2026.” È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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