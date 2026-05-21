Barriere antirumore sulla A14 i residenti aspettano i cantieri Il Pd | Subito chiarezza sui tempi

I residenti lungo il tratto dell’autostrada A14 tra Forlì e Cesena attendono l’avvio dei lavori per le barriere antirumore. Il Partito Democratico ha richiesto chiarimenti sullo stato di avanzamento delle opere e sulla conferma delle tempistiche previste, che indicano l’inizio dei cantieri nel primo semestre del 2026. La richiesta nasce dalla necessità di avere informazioni precise sui progressi e sui tempi di realizzazione di questa infrastruttura.

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