Comunali e aeroporto il PD | Qualcuno faccia chiarezza sulla programmazione e sui voli che spariscono

Il Partito Democratico di Reggio Calabria ha chiesto chiarimenti sulla gestione dell’aeroporto dello Stretto, evidenziando che ci sarebbero discrepanze tra le promesse fatte e i voli effettivamente operativi. La Federazione metropolitana ha criticato la mancanza di una pianificazione chiara e ha segnalato che alcuni voli sono scomparsi senza spiegazioni. La questione si inserisce nel dibattito sulle prossime elezioni comunali, con attenzione anche alle decisioni riguardanti l’amministrazione dell’aeroporto.

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria interviene sul tema dell’aeroporto dello Stretto, denunciando una gestione fatta più di propaganda che di programmazione.“Per inseguire un’inaugurazione elettorale si è arrivati perfino a calpestare persino il Primo Maggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Antisemitismo, Malan (FdI): ‘Schlein faccia chiarezza sulla linea Pd’“Ora abbiamo anche una esplicita richiesta di annientamento dello Stato di Israele da parte di un dirigente locale del partito democratico: Michele... Caos viabilità all’aeroporto di Catania: il Pd chiede chiarezzaLa Federazione provinciale del Partito democratico di Catania esprime forte preoccupazione per quanto sta accadendo davanti all’area partenze... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aeroporto, martedì notte dalle ore 22,00 i lavori nella rotatoria di via Fontanarossa; Partecipazione, prosegue campagna di ascolto Il Quartiere del futuro per la città che cambia; Toscana Aeroporti deve al Comune di Pisa 2,2 milioni di Imu non pagata; Più che i voli, decollano i costi dell’aeroporto, 25 domande al Municipio. L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi: il Tar boccia i ricorsi dei ComuniA rivolgersi al tribunale amministrativo erano stati il Comune di Milano e quelli di Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate. La figlia Marina: Giusto ... milano.repubblica.it L’aeroporto di Milano Malpensa resta intitolato a Berlusconi, il Tar respinge i ricorsi del comune di Milano e di quelli del VaresottoIl tribunale amministrativo respinge i ricorsi contro l'intitolazione dell'aeroporto milanese a Silvio Berlusconi. Il centrodestra gioisce ... ilfattoquotidiano.it I consiglieri comunali del Partito DemocraticoFabrizio Muraca, Lidia Vescio e Gennarino Masi hanno presentato un’interrogazione a risposta orale rivolta al Sindaco, accendendo i riflettori sulle criticità ambientali che interessano la costa lametina - facebook.com facebook