A Bari si svolge un evento che unisce musica e gastronomia, con un tributo dedicato a Vasco Rossi e Ultimo all’interno del locale Arte di via Rosselli. Durante la serata, i partecipanti potranno ascoltare interpretazioni dei brani di entrambi gli artisti, mentre nel locale saranno disponibili opzioni di ristorazione, tra cui pizza e piatti ispirati ai successi pop. Sono previste anche alternative alimentari speciali per chi desidera cenare durante il concerto, senza rinunciare alla qualità del cibo.

? Punti chiave Come faranno la pizza e i grandi successi pop a convivere?. Quali opzioni alimentari speciali troverai per cenare durante il concerto?. Perché questo evento cambierà il modo di vivere il quartiere?. Dove potrai scoprire gli altri appuntamenti culturali della settimana?.? In Breve Prenotazioni disponibili al numero 375 919 9488 per il locale in via Rosselli.. Cucina con opzioni senza glutine, senza lattosio e vegane per garantire inclusività.. Eventi correlati tra il 21 e il 25 maggio in giardino Princigalli e Palazzo Marchesale.. Attività culturali presso la Casa delle Culture dal 11 al 29 maggio.. Venerdì 22 maggio alle ore 21:00, il locale Arte in via Fratelli Rosselli 26 a Bari ospiterà una serata dedicata alla musica live con un tributo ai grandi successi di Vasco Rossi, Tommaso Paradiso e Ultimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, musica e gusto: tributo a Vasco e Ultimo all’Arte di via Rosselli

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