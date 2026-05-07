Mondello Savarino in commissione Antimafia a Roma | Ho chiesto più controlli e tempi più celeri per le certificazioni antimafia

Un rappresentante della commissione antimafia si è recato a Roma, dove ha richiesto aumenti nei controlli da parte della Guardia costiera e una accelerazione nei tempi di rilascio delle certificazioni antimafia per le aziende che operano nel settore balneare. La richiesta è stata presentata durante una riunione dedicata alle procedure di verifica e alle procedure amministrative legate alla tutela della legalità.

"Più controlli da parte della Guardia costiera e tempi più celeri per il rilascio delle certificazioni antimafia alle aziende balneari". Sono due delle esigenze manifestate dall'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente Giusi Savarino nel corso dell'audizione dinnanzi alla commissione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il caso Mondello finisce in Parlamento, l'assessore Savarino sarà ascoltata in Commissione antimafia Il decreto infrastrutture è legge: tempi più celeri per le grandi opere, dal Ponte sullo Stretto al MoseL’aula della Camera ha approvato oggi in via definitiva, con 160 sì, 110 contrari e 7 astenuti, il ddl per la conversione in legge del decreto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caso Mondello-Italo Belga, giovedì audizione di Savarino in Commissione antimafia; Il caso Mondello finisce in Parlamento, l'assessore Savarino sarà ascoltata in Commissione antimafia; Il caso Mondello va a Roma, l’assessore Savarino riferirà in commissione antimafia; Caso Mondello Italo-Belga, audizione dell'assessore Savarino in Commissione antimafia a Roma. Mondello, Savarino in Antimafia: Confronto utile e costruttivoPALERMO – Più controlli da parte della Guardia costiera e tempi più celeri per il rilascio delle certificazioni antimafia alle aziende balneari. Sono le richieste avanzate dall’assessore regionale a ... livesicilia.it Il caso Mondello in commissione Antimafia nazionale: «Chiesti più controlli e certificazioni veloci»La commissione antimafia nazionale si occupa del caso della spiaggia di Mondello, a Palermo: due richieste dall'assessora regionale Savarino. meridionews.it Dal maggio 8 al 30 settembre, la borgata di Mondello cambia volto per diventare più sicura e vivibile. Il Comune di Palermo avvia un nuovo piano per ridurre il traffico e restituire il litorale a cittadini e turisti. Le novità principali: Passeggiata sul mare: viale Re - facebook.com facebook