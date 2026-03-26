Perugia guerra ai rifiuti abbandonati | 379 multe e nuove telecamere nelle ecoisole

A Perugia sono state compile 379 multe per abbandono di rifiuti, conferimenti nei giorni sbagliati e raccolta differenziata non corretta. Sono state installate anche nuove telecamere nelle ecoisole per monitorare meglio le attività di smaltimento. Questi interventi mirano a contrastare i comportamenti scorretti dei cittadini e migliorare la gestione dei rifiuti in città.

Gesenu rafforza il presidio del territorio con 8.555 controlli nel 2025. In arrivo 5 telecamere mobili a San Sisto e Castel del Piano Rifiuti abbandonati, conferimenti nei giorni sbagliati, differenziata effettuata in maniera scorretta. Sulla vigilanza ambientale a Perugia la Gesenu potenzia il presidio del territorio e fioccano sanzioni dopo gli oltre 8.500 controlli effettuati nel 2025. Nel corso del 2025 sono stati effettuati 8.555 controlli, che hanno portato all’elevazione di 379 sanzioni amministrative per conferimenti non corretti e comportamenti non conformi alle norme vigenti. Parallelamente, sono state 85 le segnalazioni trasmesse al Comune di Perugia relative a discariche abusive di rifiuti anche pericolosi, a conferma dell’attenzione rivolta anche ai fenomeni più rilevanti sotto il profilo ambientale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, guerra ai rifiuti abbandonati: 379 multe e nuove telecamere nelle ecoisole Articoli correlati Sacchi di rifiuti abbandonati nelle vie e nel parchetto: raffica di multeDoppio intervento da parte della polizia locale di Cesano Maderno contro l'abbandono dei rifiuti. Leggi anche: Rifiuti abbandonati: controlli e raffica di multe