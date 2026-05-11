Il 11 maggio 2026, una festa di compleanno si è svolta a Milano con musica e balli tra amici di lunga data. Durante l’evento è stata portata una torta decorata in modo vivace e originale, che ha attirato l’attenzione dei presenti. L’atmosfera è stata caratterizzata da momenti di svago e allegria, condivisi tra persone vicine alla festeggiata.

Milano, 11 maggio 2026 – Musica, balli scatenati e una coloratissima (e divertente) torta per il compleanno di Barbara D’Urso. Il 7 maggio scorso, la presentatrice tv ha compiuto 69 anni ed ha festeggiato insieme agli amici di sempre con una serata molto speciale. Ad immortalare alcuni momenti della festa è stato lo stilista Alessandro Enriquez, che ha pubblicato sul suo profilo social alcuni video e fotografie del party. Presenti diversi volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione. Tra gli invitati, oltre allo stesso Enriquez, Mietta, Giorgio Martelli e Massimo Boldi. Proprio quest’ultimo si è resto protagonista di una delle storie social più divertenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barbara D’Urso, festa di compleanno con gli amici di sempre tra musica e balli. Poi una torta da vera regina

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Milly Carlucci: “Barbara D’Urso? Mi spiace sempre quando vedo un talento buttato via non per sua colpa. Con Cruciani ci ‘annusiamo’ da anni ma poi non concretizziamo”C’è chi la chiama “sergente di ferro” ma lei, Milly Carlucci semplicemente si diverte in televisione, ci passa la sua vita.

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Auguri alla splendida Barbara d’Urso, sempre raggiante ed unica. #BuonCompleannoBarbara #AuguriBdU ? x.com