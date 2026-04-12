Due figli sono nati dalla relazione tra l’attrice e il suo ex compagno. Uno dei figli ha scelto di seguire la carriera nel mondo della cucina, diventando uno chef noto. L’altra persona ha avuto un rapporto difficile con la madre e ricorda di essere stato cacciato di casa in giovane età, con la madre che gli avrebbe detto di capire cosa fare nella vita.

Dalla longeva storia d’amore tra Barbara Bouchet e Luigi Borghese sono nati due figli, Max e Alessandro Borghese. I due sono stati sposati dal 1974 al 2006 circa, un amore durato 35 anni e che ha dato frutti importanti. Un legame indissolubile, che si è spezzato in realtà solo con la morte di Luigi Borghese, sopraggiunta nel 2007 dopo la battaglia con la leucemia: “L’ho curato in tutte le sue malattie e gli sono rimasta vicino fino alla fine. E questo anche se ci siamo separati e non vivevamo più insieme” le parole dell’attrice che è tornata così a parlare del suo legame con l’ex e compianto marito Dei figli di Barbara Bouchet, Alessandro...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Barbara Bouchet, Max e Alessandro Borghese (lo chef famoso): “Lo cacciai di casa, doveva capire cosa fare nella vita”

Chi è l’ex mario di Barbara Bouchet, Luigi Borghese: “Non credo ci sarà mai un amore come quello. Adesso sono nella fase di avere un compagno”Barbara Bouchet è stata sposata dal 1974 al 2006 con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese (1936-2016), con il quale ha avuto due figli, tra cui...

Chi sono stati gli amori e i flirt di Barbara Bouchet e la passione con il marito Luigi Borghese: “Non credo che ci sarà mai un amore come quello”L’amore della vita di Barbara Bouchet è stato il marito Luigi Borghese, un napoletano istrionico, imprenditore e anche lui attratto dalle luci dei...