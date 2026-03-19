Bao Publishing ha pubblicato Tokyo Tarareba Girls 3 di Akiko Higashimura. La serie segue le vicende di Rinko, alle prese con problemi lavorativi, incontri e relazioni che sembrano sfuggirle di mano. Nel nuovo volume, i personaggi affrontano sfide quotidiane e cambiamenti nelle loro vite, mentre le vicende si sviluppano tra momenti di tensione e riflessioni personali.

Alle prese con difficoltà professionali, nuovi incontri e vecchie relazioni alla deriva. Rinko, Kaori e Koyuki cercano di capire qual è la strada giusta da prendere per sentirsi realizzate e felici! In questa serie ironica e tagliente ma molto realistica, la mangaka Akiko Higashimura racconta cosa significa essere donne di trent’anni nella società giapponese condizionata dalle aspettative sociali che non combaciano con la realtà della vita adulta.. BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Tokyo Tarareba Girls vol. 3 di Akiko Higashimura. Mentre Rinko è in difficoltà per una scadenza importante a lavoro, incontra un ragazzo che sembra molto preso da lei. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Bao Publishing presenta Tokyo Tarareba Girls 3 di Akiko Higashimura

Articoli correlati

Bao Publishing presenta Tokyo Tarareba Girls 2 di Akiko HigashimuraRinko, Kaori e Koyuki si sentono frenate da vite che forse non fanno più per loro.

Bao Publishing presenta FRONTIER di Guillaume Singelin per la collana Cherry BombUn affresco completo e avvincente di un’umanità che sta conquistando il cosmo e si triova intrappolata nelle stesse logiche predatorie e di...