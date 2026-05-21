Bano VS Bisato scontro social sui cantieri e sugli alberi tagliati

Uno scontro tra esponenti politici si è sviluppato sui social network, coinvolgendo la questione dei cantieri e degli alberi abbattuti nell’area di Villa Valmarana. La polemica si accende intorno al progetto di realizzazione di un nuovo parco pubblico e si è scatenata dopo la diffusione di un video pubblicato dal sindaco di Noventa Padovana, nel quale critica l’assessore ai Lavori. La discussione si concentra sulle decisioni prese riguardo alla gestione degli alberi e ai lavori in corso nell’area interessata.

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Lo scontro politico passa dai cantieri e arriva sui social. Al centro della polemica ci sono gli alberi tagliati nell’area di Villa Valmarana, il progetto del nuovo parco pubblico e un video pubblicato dal sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, che attacca direttamente l’assessore ai Lavori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Alberi tagliati, compensazioni poco chiare"Il Collegio dei Garanti del Verde del Comune, riunitosi il 23 aprile 2026, ha affrontato una serie di temi strategici legati alla gestione,... Abbattuti i tigli in viale Mimbelli. Tagliati in tutto 18 alberiL’amministrazione comunale di Pieve a Nievole ha proceduto l’abbattimento dei 18 tigli centenari, sui 44 presenti in viale Mimbelli. Al Bano replica ai figli: Hanno voluto schierarsi dalla parte della mamma. Tutto questo non lo meritoAl Bano prova a mettere un punto. O almeno una pausa. Dopo giorni di tensioni pubbliche con Romina Power e dopo le dichiarazioni dei figli, entrati nel cuore della polemica familiare, il ... ilgazzettino.it Loredana Lecciso difende Al Bano dopo lo scontro con Romina: Ho piantoLo scontro a distanza fra Romina Power e Al Bano Carrisi non sembra destinato a fermarsi e sulla vicenda nelle ultime ore è intervenuta anche Loredana Lecciso, compagna del cantante pugliese. Le ... dilei.it