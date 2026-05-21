Banca d' Italia partono i lavori per evitare crolli e mettere in sicurezza la struttura
Sono iniziati i lavori di manutenzione e monitoraggio nell’ex sede della banca d’Italia in via Marconi, con l’obiettivo di prevenire eventuali crolli e mettere in sicurezza l’edificio. Le operazioni riguardano interventi strutturali e verifiche tecniche sulla stabilità dell’immobile. L’intervento, che coinvolge tecnici specializzati, si concentra sulla parte strutturale dell’edificio, attualmente oggetto di attenzione per garantire la sicurezza a lungo termine. La zona è stata delimitata durante le attività di lavoro.
L'ex sede della banca d'Italia di via Marconi al centro di operazioni di manutenzione e monitoraggio. L'amministrazione comunale di Viterbo ha rilasciato l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico necessaria a fare chiarezza sulle condizioni strutturali dell'edificio. La ditta Marini e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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