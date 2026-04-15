Strada Rivoltana partono i lavori per mettere in sicurezza il ponte sull’Adda

Sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza il ponte sull’Adda a Rivolta d’Adda. L’intervento riguarda il completamento delle operazioni di messa in sicurezza della struttura situata lungo la strada Rivoltana. L’intervento, annunciato il 15 aprile 2026, coinvolge le attività di consolidamento e rinforzo del ponte, con l’obiettivo di garantire una maggiore stabilità e sicurezza per i mezzi e i pedoni che lo attraversano.

Rivolta d’Adda (Cremona), 15 aprile 2026 – Al via i lavori di completamento della messa in sicurezza del Ponte sull’Adda a Rivolta d’Adda. La Provincia di Cremona, nell’ambito degli interventi di adeguamento statico, miglioramento sismico della struttura e messa a norma delle barriere di sicurezza del ponte sul fiume Adda a Rivolta d’Adda, ha diffuso una nota in cui precisa che da oggi, 15 aprile, e fino al 22 aprile 2026 saranno in atto alcune lavorazioni di completamento. Senso unico alternato . In particolare, gli interventi riguarderanno operazioni funzionali alla impermeabilizzazione dell’ impalcato del ponte, necessarie a garantire nel tempo la piena efficienza e durabilità dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strada Rivoltana, partono i lavori per mettere in sicurezza il ponte sull’Adda Notizie correlate Maranza, partono i lavori per mettere in sicurezza la strada che chiude dal 16 al 27 marzo (ma nei weekend si transita)Il cantiere richiede la chiusura completa della strada per la Maranza al traffico veicolare e pedonale dal 16 al 20 marzo e dal 23 al 27 marzo... Leggi anche: Vomero, partono i lavori al ponte di Pietro Castellino: sarà rifatta anche la strada Contenuti e approfondimenti Si parla di: Rivolta d'Adda - Rivoltana, contestata la società; Novegro, in arrivo 30mila persone per le elezioni generali in Perù. Strada Rivoltana, partono i lavori per mettere in sicurezza il ponte sull’AddaRivolta d’Adda (Cremona), 15 aprile 2026 – Al via i lavori di completamento della messa in sicurezza del Ponte sull’Adda a Rivolta d’Adda. La Provincia di Cremona, nell’ambito degli interventi di ... ilgiorno.it