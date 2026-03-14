Maranza partono i lavori per mettere in sicurezza la strada che chiude dal 16 al 27 marzo ma nei weekend si transita

La strada che attraversa la zona della Maranza sarà interessata da lavori di messa in sicurezza a partire dalla prossima settimana. I lavori sono programmati dal 16 al 27 marzo, con la possibilità di transito durante i fine settimana. La strada è frequentata durante tutto l’anno da escursionisti che percorrono i sentieri della Marzola e da chi si dirige verso il rifugio con vista sulla città.

Il cantiere richiede la chiusura completa della strada per la Maranza al traffico veicolare e pedonale dal 16 al 20 marzo e dal 23 al 27 marzo prossimi. Dal 30 marzo al 30 aprile invece la strada resterà chiusa solo in orario diurno, dalle 8 alle 17. Durante tutti i periodi sopra indicati, il venerdì sera, il sabato e la domenica la strada sarà regolarmente transitabile. Il primo tratto della strada per la Maranza presenta problemi strutturali dovuti a cedimenti lungo il margine a valle della carreggiata che ne compromettono la stabilità e la sicurezza. La strada inoltre risulta priva di adeguate barriere di sicurezza, nonostante in diversi punti il versante a valle presenti forti pendenze, con conseguenti potenziali rischi per la circolazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Cantiere per la nuova T2, dal 16 febbraio al 16 marzo chiude un tratto di via Bergametti Malpensa, metà aeroporto chiude dal 16 marzo al 9 maggio per lavori a una delle due piste. Parte dei voli dirottati su Linate.Da lunedì prossimo lavori in corso all’aeroporto di Malpensa, che conferma “la chiusura temporanea della pista 35L/17R alle operazioni di volo tra il... Tutto quello che riguarda Maranza partono i lavori per mettere in... Discussioni sull' argomento Maranza, partono i lavori per mettere in sicurezza la strada: chiusura dal 16 al 27 marzo (ma nei fine settimana si transita); La strada di Maranza chiude per lavori dal 16 al 27 marzo; Un profilo fake e il raduno dei maranza, da un episodio reale nasce 'Gioco da ragazzi' che racconta la Gen Z: Noi incapaci di trasmettere il valore della partecipazione; I maranza aggrediscono a calci e pugni il sarto-calzolaio. Maranza, partono i lavori per mettere in sicurezza la stradaSarà chiusa dal 16 al 27 marzo, ma nei weekend si transita – Dal 30 marzo al 30 aprile vietato il transito di auto e pedoni dalle 8 alle 17 La prossima settimana inizieranno gli attesi lavori di messa ... ladigetto.it Prefetto Romeo, controlli più stretti sul fenomeno maranza e flussi turistici per ponti festivi - facebook.com facebook