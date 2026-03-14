Maranza partono i lavori per mettere in sicurezza la strada che chiude dal 16 al 27 marzo ma nei weekend si transita

Da trentotoday.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La strada che attraversa la zona della Maranza sarà interessata da lavori di messa in sicurezza a partire dalla prossima settimana. I lavori sono programmati dal 16 al 27 marzo, con la possibilità di transito durante i fine settimana. La strada è frequentata durante tutto l’anno da escursionisti che percorrono i sentieri della Marzola e da chi si dirige verso il rifugio con vista sulla città.

Il cantiere richiede la chiusura completa della strada per la Maranza al traffico veicolare e pedonale dal 16 al 20 marzo e dal 23 al 27 marzo prossimi. Dal 30 marzo al 30 aprile invece la strada resterà chiusa solo in orario diurno, dalle 8 alle 17. Durante tutti i periodi sopra indicati, il venerdì sera, il sabato e la domenica la strada sarà regolarmente transitabile. Il primo tratto della strada per la Maranza presenta problemi strutturali dovuti a cedimenti lungo il margine a valle della carreggiata che ne compromettono la stabilità e la sicurezza. La strada inoltre risulta priva di adeguate barriere di sicurezza, nonostante in diversi punti il versante a valle presenti forti pendenze, con conseguenti potenziali rischi per la circolazione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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