Ballo di fine anno applausi per il debutto al Padiglione

Si è svolto un ballo di fine anno al Padiglione, con un’atmosfera ispirata agli eventi tipici dei college americani. L’evento è stato organizzato per offrire agli studenti di terza media un momento di festa prima di terminare il loro percorso scolastico. Durante la serata, sono stati accolti applausi per il debutto di alcuni ragazzi, mentre l’attenzione si è concentrata sulla celebrazione di questa fase di transizione. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti in un’atmosfera di festa e di condivisione.

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