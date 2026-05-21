Ballo di fine anno applausi per il debutto al Padiglione
Si è svolto un ballo di fine anno al Padiglione, con un’atmosfera ispirata agli eventi tipici dei college americani. L’evento è stato organizzato per offrire agli studenti di terza media un momento di festa prima di terminare il loro percorso scolastico. Durante la serata, sono stati accolti applausi per il debutto di alcuni ragazzi, mentre l’attenzione si è concentrata sulla celebrazione di questa fase di transizione. L’iniziativa ha coinvolto i partecipanti in un’atmosfera di festa e di condivisione.
Un vero e proprio ballo di fine anno in stile college americano, pensato per regalare un momento speciale – ‘da grandi’ –, ai ragazzi di terza media che si apprestano a concludere il loro percorso scolastico. È nata così la prima edizione dello ‘School Prom’ castrocarese: un evento ricercato ed emozionante per salutare i giovani studenti e celebrare, al contempo, l’impegno civico dei politici in erba del Ccr (Consiglio Comunale dei Ragazzi). L’evento è andato in scena nel giardino del Padiglione delle feste, in quella mitica pista ‘Silvanella’ che vide sbocciare tanti amori negli anni d’oro della cittadina termale. I giovani partecipanti hanno sfilato in abiti eleganti, immortalati nei classici scatti di rito che andranno a comporre un album fotografico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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