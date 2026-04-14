Percy Jackson Walker Scobell salterà il ballo di fine anno per colpa delle minacce di morte

Walker Scobell, protagonista della serie Disney+ dedicata a Percy Jackson, ha deciso di saltare il ballo di fine anno a causa di minacce di morte ricevute online. La giovane star ha affrontato una forte pressione legata alla fama precoce, che ha portato a questa scelta. La notizia è stata resa nota dai suoi rappresentanti, che hanno confermato le minacce e la conseguente decisione di evitare l’evento.

La fama, quando arriva troppo presto, non sempre ha il tempo di essere metabolizzata. E nel caso di una giovane star come Walker Scobell, per la serie Disney+ di Percy Jackson il confine tra successo e pressione può diventare troppo sottile. Walker Scobell, protagonista della serie Disney+ di Percy Jackson, salta il prom dopo minacce online rivolte a ragazze a lui associate. L'attore denuncia il comportamento tossico dei fan, riaccendendo il dibattito sul rapporto tra celebrità giovanili e comunità digitali. Quando il fandom supera il limite: la scelta di Walker Scobell A soli 17 anni, Walker Scobell si trova a gestire una situazione che nessun adolescente dovrebbe affrontare.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Percy Jackson, Walker Scobell salterà il ballo di fine anno per colpa delle minacce di morte Walker Scobell contro l’odio online: ferma le minacce alle amicheLe minacce di morte rivolte alle amiche e alle conoscenti dell’attore Walker Scobell hanno scatenato la reazione dura del protagonista di Percy... Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3 arriverà entro la fine del 2026, ecco il primo teaserDisney+ ha condiviso online alcune immagini del prossimo capitolo dell'adattamento televisivo dei romanzi di Rick Riordan.