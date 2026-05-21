BALLANDO CON LE STELLE | MILLY CARLUCCI TENTA UN DOPPIO COLPACCIO CHOC

Ballando con le Stelle sta per tornare in televisione con la sua ventunesima edizione, prevista per l’autunno su Rai1. La conduttrice e direttrice artistica dello show ha annunciato l’intenzione di coinvolgere due grandi star del panorama televisivo. La produzione sta lavorando per definire i dettagli del cast e le modalità di partecipazione. La trasmissione, che negli anni ha riscosso grande successo di pubblico, si prepara a riprendere le sue registrazioni.

Ballando con le Stelle torna in autunno su Rai1 con la sua ventunesima edizione. Milly Carlucci, conduttrice e direttrice artistica dello show di Rai1, cerca di convincere due star assolute. Non uno ma bensì due colpacci sono tra gli obiettivi di Ballando 2026, il mitologico varietà danzante che ha riscritto il format originale trasformandolo in un sapiente mix tra talent e reality. Tra le doti della Carlucci c’è senza dubbio la caparbietà. Alcuni vip sono stati corteggiati per molti anni fino ad ottenere il fatidico sì. Diranno sì due grandi signore dello spettacolo italiano? Elena Sofia Ricci, stella del cinema e delle serie Rai, da diversi mesi prende lezioni private da Moreno Porcu, uno dei maestri di Ballando e Milly “sogna di portare in pista su Rai1 l’attrice”, riferisce Chi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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