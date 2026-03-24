i candidati sindaco nomi al rush finale centrodestra ci siamo biffoter ai dettagli

Il centrodestra pratese si è svegliato con i maxi cartelloni di Claudiu Stanasel su rotonde e direttrici viarie. Una ventina in tutto con la scritta "Prato. Orgoglio. Futuro" e il volto del candidato sindaco della Lega. Poi, dalle 15, l’esito del referendum ha regalato un piccolo sorriso solo a Poggio a Caiano (il Sì ha vinto con il 51 %) ed è calato un silenzio diffuso e pesantissimo. Un esponente di Fratelli d’Italia ha detto solo agli amici: "Sono tristissimo e sconvolto per l’occasione gettata al vento dal Paese che poteva dare un cambio epocale in termini di rinnovamento". Nessuna dichiarazione ufficiale: zitti Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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