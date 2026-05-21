Balckout a Pieve il Corsaro torna sul silenzio di Hera

A Pieve Santo Stefano si è verificato un blackout che ha interessato alcune zone della città. La società responsabile della distribuzione dell’energia elettrica non ha fornito spiegazioni nonostante le ripetute richieste di chiarimenti da parte delle autorità e dei residenti. L’episodio si inserisce in un contesto di polemiche riguardanti la gestione del servizio pubblico di energia, con critiche rivolte alla società per il silenzio mantenuto sulle cause del guasto e sulle eventuali responsabilità.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – “E’ inaccettabile che una società come Hera dopo diverse sollecitazioni continui da mesi a tacere sullo scandalo energia elettrica pubblica a Pieve Santo Stefano”. L’associazione Il Corsaro non molla e con il suo fondatore Stefano Mencherini affonda:”Alcuni pievani hanno chiesto insieme a noi l’interessamento di “Mi manda RaiTre, perché se l’amministrazione comunale con in testa il sindaco Marcelli continuano a fare orecchie da mercante e mischiano le carte tra assessori dimissionari e quotidiane inadempienze, una società come Hera che ha contratti con pubbliche amministrazioni e cittadini in tutta Italia, non può permettersi di fare finta di nulla: ha doveri di trasparenza e rispetto verso chi paga. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Balckout a Pieve, il Corsaro torna sul silenzio di Hera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blackout a Pieve, Il Corsaro non esclude una Class ActionArezzo, 13 aprile 2026 – "Che l'amministrazione di Pieve Santo Stefano, invece di riempire il paese di manifesti, convochi con urgenza un consiglio... Il Corsaro: «Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve»Arezzo, 5 maggio 2026 – «Il blackout di energia elettrica pubblica di 4 giorni a Rigutino conquista le prime pagine dei giornali locali, mentre su... Balckout a Pieve, il Corsaro torna sul silenzio di HeraE’ inaccettabile che una società come Hera dopo diverse sollecitazioni continui da mesi a tacere sullo scandalo energia elettrica pubblica a Pieve Santo Stefano ... lanazione.it Blackout: il sindaco di Pieve stampa manifesti ma non risponde alle domande dl CorsaroArezzo, 26 marzo 2026 – Sul più lungo blackout di energia elettrica pubblica che la storia dei comuni italiani ricordi dal dopoguerra ad oggi, ben 16 notti consecutive, il sindaco di Pieve Santo ... lanazione.it