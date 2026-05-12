Bologna all’università approvati bagni misti e asterischi nelle circolari | Azione universitaria denuncia la deriva woke
All'università di Bologna sono stati approvati bagni misti e l'uso di asterischi nelle circolari ufficiali, decisioni che hanno suscitato polemiche. L'organizzazione Azione universitaria ha criticato la scelta, definendola una deriva woke. La questione riguarda principalmente il sostegno alle rivendicazioni LGBT nelle strutture universitarie, con alcune fazioni che si oppongono alle recenti linee adottate dall'ateneo.
La sinistra continua a sostenere le rivendicazioni lgbt negli atenei universitari, soprattutto a Bologna. Qui, all’università Alma mater, è stata approvata una mozione dal Consiglio studentesco che prevede l’impegno ad offrire bagni non distinti per genere, l’utilizzo di schwa, asterischi e formule neutre nelle comunicazioni ufficiali dell’Ateneo e persino la possibilità di eliminare il colloquio previsto per l’attivazione delle carriere alias per i transgender, sostituendolo con una semplice autocertificazione online presentabile in qualsiasi momento. Insomma, l’obiettivo di certi rappresentanti sutdenteschi progressisti è chiara: proseguire a ottenere risultati woke per l’agenda arcobaleno, rafforzando il pensiero unico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
L'Università Di Bologna: La Nascita Della Prima Università D'Occidente | Italiano Facile
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