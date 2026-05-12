Bologna all’università approvati bagni misti e asterischi nelle circolari | Azione universitaria denuncia la deriva woke

All'università di Bologna sono stati approvati bagni misti e l'uso di asterischi nelle circolari ufficiali, decisioni che hanno suscitato polemiche. L'organizzazione Azione universitaria ha criticato la scelta, definendola una deriva woke. La questione riguarda principalmente il sostegno alle rivendicazioni LGBT nelle strutture universitarie, con alcune fazioni che si oppongono alle recenti linee adottate dall'ateneo.

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