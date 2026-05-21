Baggio ammette | Lippi mi chiese di fare nomi di chi gli andava contro | dissi no! Iniziò a provocarmi
Durante un'intervista, un ex calciatore ha dichiarato di aver ricevuto una richiesta da parte di un allenatore di fornire i nomi di persone che si opponevano a lui. Ha aggiunto di aver rifiutato di farlo e che, in seguito, l’allenatore ha iniziato a provocarlo. La conversazione si è concentrata sui rapporti tra i due e sulle dinamiche che si sono sviluppate nel tempo. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti appassionati e addetti ai lavori.
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