Roberto Baggio svela che Lippi voleva che facesse la spia in spogliatoio | Mi chiese i nomi

Roberto Baggio ha rivelato che un ex allenatore gli aveva chiesto di fornire i nomi di alcuni compagni di squadra durante gli spogliatoi, chiedendogli di fare la spia. Baggio ha spiegato di aver rifiutato questa richiesta, mantenendo un atteggiamento fermo. Successivamente, l’allenatore ha avviato una serie di comportamenti ostili nei suoi confronti, che sono stati descritti come un attacco costante e un mobbing evidente. La vicenda è stata raccontata dal calciatore, che ha condiviso i dettagli di quei momenti.

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