Catania sorpresi a spacciare droga dal finestrino dell’auto | due pusher arrestati

Due uomini sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Catania mentre stavano vendendo droga dal finestrino della loro auto. I due catanesi sono stati arrestati sul momento, durante un'operazione di polizia mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio si è verificato nel corso di un controllo di routine che ha portato al fermo e all'arresto dei due soggetti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati durante una cessione di stupefacenti. Due pusher catanesi sono stati sorpresi mentre vendevano droga direttamente dal finestrino della loro auto e arrestati dalla Polizia di Stato. I due uomini, di 22 e 45 anni, sono stati bloccati dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania durante un’attività di controllo del territorio nei pressi di via Fleming. L’intervento degli agenti e il blocco dell’auto. I poliziotti hanno notato un comportamento sospetto che lasciava pensare a una cessione di sostanze stupefacenti. Per questo motivo hanno deciso di intervenire immediatamente, sbarrando ogni possibile via di fuga al veicolo e impedendo ai due uomini di ripartire. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, sorpresi a spacciare droga dal finestrino dell’auto: due pusher arrestati Articoli correlati Arrestati due pusher in centro a Catania: in scooter con 800 grammi di drogaABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati dalla Polizia in via Crispi La Polizia di Stato ha arrestato due giovani spacciatori sorpresi in centro a Catania... Reggio Calabria, sorpresi in auto con 4 kg di cocaina: arrestati due corrieri della drogaLa Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha tratto in arresto a Villa San Giovanni due corrieri di droga diretti in Sicilia, che a bordo della loro... Altri aggiornamenti su Catania sorpresi a spacciare droga dal... Argomenti discussi: Scampia: sorpresi a spacciare e arrestati dalla polizia. Catania, arrestato il rider della droga: girava con le dosi pronteCATANIA – Bloccato con le dosi di droga nello zaino vicino alla stazione centrale di Catania e arrestato. Si tratta di un pusher 28enne, che nascondeva le dosi pronte per lo spaccio. La polizia lo ha ... livesicilia.it Spaccio di marijuana e hashish, un arresto dei ‘falchi’ a CataniaCATANIA – La polizia lo ha sorpreso in auto con una settantina di dosi di droga, tra marijuana e hashish, pronte per essere spacciate. Per questo è scattato l’arresto di un pusher, un catanese di 36 ... livesicilia.it