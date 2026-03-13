Due minorenni denunciati a Paternò per ricettazione | trovati con fanali di auto rubata e hashish

Durante un controllo nei parcheggi di un centro commerciale a Paternò, i carabinieri hanno denunciato due minorenni trovati in possesso di fanali di auto rubata e hashish. I giovani sono stati fermati durante un servizio di pattugliamento disposto dal comando provinciale di Catania. L'operazione ha portato al sequestro della merce e alla denuncia delle due persone.

Un pattugliamento nei parcheggi di un centro commerciale di Paternò ha portato alla denuncia di due minorenni nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale carabinieri di Catania. I militari del nucleo radiomobile di Paternò, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei furti di autovetture e di parti di esse, hanno notato due giovani con un atteggiamento giudicato sospetto. Alla vista dell'auto di servizio, i due hanno tentato di allontanarsi e si sono nascosti dietro uno degli alloggiamenti dei carrelli della spesa. L'equipaggio, che non aveva perso di vista i ragazzi, li ha raggiunti e identificati.

