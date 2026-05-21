Azienda Speciale Terracina la Cisl Fp | Stipendi pagati e servizi attivi Nessun allarmismo

Da latinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Azienda Speciale di Terracina ha confermato che gli stipendi sono stati corrisposti e i servizi continuano regolarmente. In queste ore, la Cisl Fp ha preso posizione, rassicurando sulla situazione e smentendo eventuali timori di interruzioni o problemi imminenti. La questione ha attirato l'attenzione locale, ma al momento non si segnalano criticità legate alla gestione delle risorse o alle attività dell'ente. La situazione rimane sotto controllo, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti.

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Nessun allarmismo per l' Azienda Speciale Terracina. Sul caso è intervenuta in queste ore anche la Cisl Fp."Niente è cambiato rispetto all'ultima rilevazione: indetti due bandi per il direttore generale: uno andato deserto e l’altro annullato per mancata presentazione del candidato. Nel frattempo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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