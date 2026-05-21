Azienda Speciale Terracina la Cisl Fp | Stipendi pagati e servizi attivi Nessun allarmismo
L'Azienda Speciale di Terracina ha confermato che gli stipendi sono stati corrisposti e i servizi continuano regolarmente. In queste ore, la Cisl Fp ha preso posizione, rassicurando sulla situazione e smentendo eventuali timori di interruzioni o problemi imminenti. La questione ha attirato l'attenzione locale, ma al momento non si segnalano criticità legate alla gestione delle risorse o alle attività dell'ente. La situazione rimane sotto controllo, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti.
Nessun allarmismo per l' Azienda Speciale Terracina. Sul caso è intervenuta in queste ore anche la Cisl Fp."Niente è cambiato rispetto all'ultima rilevazione: indetti due bandi per il direttore generale: uno andato deserto e l’altro annullato per mancata presentazione del candidato. Nel frattempo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Azienda speciale Terracina senza una guida, a rischio servizi e stipendi
Presidio di Cisl Fp davanti al Maggiore: "L' Azienda è in difficoltà, la Regione si attivi per la ripartizione equa di risorse"Nella mattinata di giovedì 14 maggio all'ingresso principale dell'Ospedale Maggiore di Parma, in via Gramsci, Cisl Fp Parma Piacenza ha organizzato...
Azienda speciale Terracina: nominato il reggente, è Daniele Giuncato. Cosa succede ora ift.tt/ZePt0vT ift.tt/Ej07xF3 x.com
TERRACINA: Figura necessaria per garantire la continuità aziendale considerate le dimissioni del Vice Direttore Rossetti e la rinuncia formale dalla vincitrice del bando facebook
Azienda Speciale Terracina, la Cisl Fp: Stipendi pagati e servizi attivi. Nessun allarmismoNessun allarmismo per l' Azienda Speciale Terracina. Sul caso è intervenuta in queste ore anche la Cisl Fp. Niente è cambiato rispetto all'ultima rilevazione: indetti due bandi per il direttore gener ... latinatoday.it
Azienda speciale Terracina senza una guida, a rischio servizi e stipendiI lavoratori dell'azienda Speciale Terracina vanno verso lo stato di agitazione. Il prossimo 26 maggio é stata proclamata un'assemblea Generale presso il Comune di Terracina. Un vuoto di potere dramm ... latinatoday.it