Presidio di Cisl Fp davanti al Maggiore | L' Azienda è in difficoltà la Regione si attivi per la ripartizione equa di risorse

Nella mattinata di giovedì 14 maggio, davanti all’ingresso principale dell’Ospedale Maggiore di Parma, si è svolto un presidio organizzato da Cisl Fp Parma Piacenza. L’assemblea retribuita ha visto la partecipazione di numerosi operatori sanitari che hanno espresso la richiesta di un intervento della Regione per garantire una distribuzione più equa delle risorse. La manifestazione si è concentrata sulla situazione di difficoltà dell’azienda sanitaria e sulla necessità di interventi regionali per migliorare il finanziamento del settore.

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