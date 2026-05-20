Azienda speciale Terracina senza una guida a rischio servizi e stipendi
I lavoratori dell’azienda speciale di Terracina si preparano a dichiarare lo stato di agitazione. La decisione arriva in seguito alla mancanza di una guida stabile all’interno dell’ente, che potrebbe mettere a rischio sia i servizi offerti che gli stipendi dei dipendenti. Per discutere la situazione, è stata convocata un’assemblea generale il 26 maggio presso il Comune di Terracina. La vicenda riguarda l’incertezza sulla gestione e il futuro dell’azienda, con i lavoratori in attesa di aggiornamenti ufficiali.
I lavoratori dell'azienda Speciale Terracina vanno verso lo stato di agitazione. Il prossimo 26 maggio é stata proclamata un'assemblea Generale presso il Comune di Terracina. "Un vuoto di potere drammatico, un concorso per il direttore generale in perenne stallo e le repentine dimissioni del vice. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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