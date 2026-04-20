Nelle prime ore di lunedì 20 aprile, durante una protesta dei camionisti contro il caro carburanti, un'auto ha investito e ucciso un camionista sull'autostrada A1. L'incidente ha portato alla sospensione dello sciopero che era stato annunciato da Trasportounito. La manifestazione coinvolgeva diversi mezzi pesanti e si svolgeva nelle ore iniziali del giorno.

Era stato minacciato un sciopero di (quasi) una settimana, con il termine fissato per sabato 25 aprile 2026, ma l'associazione Trasportounito ha deciso di sospendere la protesta contro il caro carburanti in seguito alla morte di un camionista di 55 anni investito e ucciso da un'auto mentre stava allestendo un presidio sull'A1. L'episodio è avvenuto nelle prime ore (la protesta è iniziata ufficialmente a mezzanotte) di lunedì 20 aprile 2026 all'altezza dell'area di servizio di San Nicola La Strada, in provincia di Caserta, dell'Autostrada del Sole. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima,...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Protesta dei tir, camionista investito e ucciso da un'auto sull'A1: sospeso lo sciopero

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