Avis festa per i 75 anni di servizio

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione di volontariato di Montevarchi si appresta a festeggiare nel 2026 il suo settantacinquesimo anniversario dalla nascita. Fondata nel 1951, l’organizzazione ha offerto servizi di donazione di sangue e promozione della solidarietà nel corso di sette decenni. Durante questo periodo, ha organizzato numerose campagne di sensibilizzazione e raccolta, coinvolgendo volontari di diverse età. La celebrazione si terrà nel prossimo anno, con eventi dedicati ai volontari e alla comunità locale.

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Settantacinque anni di volontariato, solidarietà e impegno concreto al servizio della comunità. L’Avis di Montevarchi si prepara a celebrare nel 2026 il 75° anniversario dalla propria fondazione. La nascita della sezione montevarchina risale al 30 luglio 1951, quando 21 cittadini decisero di aderire all’AVIS nazionale dando vita alla realtà locale dei donatori di sangue. Nel corso dei decenni l’associazione ha accompagnato l’evoluzione del sistema sanitario e delle esigenze ospedaliere, promuovendo la cultura della donazione. Un lavoro costante che ha consentito alla sezione di consolidare una rete ampia di donatori e volontari. Al 30 dicembre 2025 i donatori effettivi risultano essere 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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