Avis festa per i 75 anni di servizio

L’associazione di volontariato di Montevarchi si appresta a festeggiare nel 2026 il suo settantacinquesimo anniversario dalla nascita. Fondata nel 1951, l’organizzazione ha offerto servizi di donazione di sangue e promozione della solidarietà nel corso di sette decenni. Durante questo periodo, ha organizzato numerose campagne di sensibilizzazione e raccolta, coinvolgendo volontari di diverse età. La celebrazione si terrà nel prossimo anno, con eventi dedicati ai volontari e alla comunità locale.

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