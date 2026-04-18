Matera 75 anni di arbitri | festa e nuovo nome per la sezione

La Sezione Arbitri di Matera ha festeggiato il suo settantacinquesimo anniversario nella sala convegni dell’Unahotels Mh, situata nel borgo Venusio. La cerimonia ha ricordato la fondazione avvenuta il 19 marzo 1951, con la presenza di membri e rappresentanti della sezione. Durante l’evento è stato annunciato anche il nuovo nome ufficiale della sezione, che da quel momento sarà adottato nelle comunicazioni ufficiali.

La Sezione Arbitri di Matera ha celebrato il suo settantacinquesimo anniversario nella sala convegni dell’Unahotels Mh presso il borgo Venusio, segnando un traguardo che affonda le radici nel 19 marzo 1951. La serata di gala, che ha la partecipazione di alti vertici dell’Associazione Italiana Arbitri e delle istituzioni locali, è stata caratterizzata dal passaggio ufficiale dell’intitolazione della sezione a Francesco Nicoletti, figura storica del movimento materano. Un percorso generazionale tra numeri e memoria storica. Il traguardo raggiunto dalla Sezione Arbitri di Matera non rappresenta solo una ricorrenza simbolica, ma testimonia una vitalità associativa che contrasta con ogni stereotipo di declino dei corpi sociali locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, 75 anni di arbitri: festa e nuovo nome per la sezione Notizie correlate Matera in festa: Raffaello Digilio, 10 anni, vola alla finale di The Voice Kids 2026.Raffaello Digilio, un ragazzino di Matera di soli dieci anni, si è distinto nella quarta edizione di “The Voice Kids”, conquistando un posto nella... Sezione Arbitri di Benevento, Francesco Russo debutta in Serie DTempo di lettura: < 1 minutoAncora una grande soddisfazione per la Sezione Arbitri di Benevento: dopo l’esordio di Matteo Della Porta, anche... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Matera, la Sezione Arbitri celebra 75 anni: evento il 17 aprile all’MH Hotel; AIA sezione di Matera festeggia 75 anni di attività con intitolazione a Francesco Nicoletti e divise degli arbitri in mostra all'MH Matera Hotel: report e foto; Matera, ennesimo scontro sulla statale 7: un morto. Quattro giorni fa l’incidente con 12 feriti; Convitto di Matera, drastico calo delle iscrizioni: subito soluzioni per rilanciare una struttura strategica per il diritto allo studio. L'appello. Matera, la Sezione Arbitri celebra 75 anni: evento il 17 aprile all’MH HotelLa Sezione Arbitri di Matera celebra 75 anni di attività. Il 17 aprile, alle 18, serata di gala all’MH Hotel di Borgo Venusio con il cambio di intitolazione in memoria di Francesco Nicoletti. trmtv.it Pro Loco Teggiano, Biagio Matera lascia la presidenza: il bilancio di dieci anni di successiBiagio Matera annuncia il suo addio alla presidenza della Pro Loco Teggiano dopo 10 anni. Il bilancio tra successi internazionali, giovani e il futuro dell'associazione ... infocilento.it Stupro di gruppo a Matera a turiste minorenni, 4 condanne: "Le hanno condotte in una zona buia e violentate" x.com Quattro giovani sono stati condannati a un totale di 34 anni di carcere per aver violentato un gruppo due turiste minorenni durante una festa in una villa nel settembre del 2020 a Marconia (Matera). Altri tre imputati sono stati assolti. Il legale delle vittime: “Impu - facebook.com facebook