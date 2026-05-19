Spazio l’Italia guida il Vega C | successo per la missione SMILE

L’Italia ha raggiunto un risultato importante con il lancio del razzo Vega C, che ha portato a termine con successo la missione SMILE. La collaborazione tra l’Agenzia spaziale europea e partner cinesi si è svolta in condizioni di parità, senza coinvolgimento diretto di enti italiani o europei. La missione, che ha coinvolto più paesi, ha rappresentato un passo avanti nella capacità autonoma del nostro Paese di gestire i propri lanci spaziali. Questi eventi sottolineano l’importanza di una cooperazione internazionale equilibrata nel settore spaziale.

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? Domande chiave Come potrà l'Italia gestire autonomamente il lancio del razzo Vega C?. Perché la collaborazione tra ESA e Cina è avvenuta in parità?. Cosa accadrà ai nostri sistemi GPS durante le tempeste solari?. Come cambierà l'orbita del satellite SMILE nei prossimi 25 giorni?.? In Breve Lancio gestito interamente dall'azienda italiana Avio con stadi propulsivi P120, Zefiro 40 e Zefiro 9.. Rilascio del modulo SMILE avvenuto a 706 km di quota dopo 56 minuti e 24 secondi.. Collaborazione paritaria tra ESA e Accademia delle Scienze cinese per lo sviluppo della piattaforma.. Prossimi 25 giorni prevedono 11 accensioni motori per raggiungere orbita ellittica fino a 121. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spazio, l’Italia guida il Vega C: successo per la missione SMILE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Missione Smile: il razzo Vega C sfida lo spazio per mappare la Terra? Cosa sapere Il 19 maggio il razzo Vega C lancerà il satellite Smile dalla Guyana Francese. Leggi anche: Spazio: decollata Smile, prima missione congiunta Europa-Cina Per un'Italia che sogna la Luna, il Piemonte si candida a fare sempre più da guida verso lo Spazio x.com Stelle Michelin in Italia reddit Spazio, un astronauta italiano camminerà sulla Luna: firmato accordo con la NasaL'Italia rafforza il proprio ruolo nella nuova corsa alla Luna. Martedì 31 marzo il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, con delega allo spazio, e l'amministratore delegato della ... tg24.sky.it