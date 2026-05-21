Avevo sbagliato | Selvaggia Lucarelli pubblica il pronostico segreto sul vincitore del GF Vip

Selvaggia Lucarelli ha rivelato pubblicamente il suo pronostico sul possibile vincitore della finale del Grande Fratello VIP 2026, dopo averlo mantenuto segreto per alcune settimane. La giornalista ha dichiarato di aver commesso un errore nel prevedere l'esito e ha condiviso il suo pensiero sul concorrente che, secondo lei, avrebbe avuto maggiori possibilità di trionfare. La notizia ha suscitato interesse tra i fan del reality, che ora attendono la conclusione del programma per verificare la sua previsione.

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