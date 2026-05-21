Avevo sbagliato | Selvaggia Lucarelli pubblica il pronostico segreto sul vincitore del GF Vip
Selvaggia Lucarelli ha rivelato pubblicamente il suo pronostico sul possibile vincitore della finale del Grande Fratello VIP 2026, dopo averlo mantenuto segreto per alcune settimane. La giornalista ha dichiarato di aver commesso un errore nel prevedere l'esito e ha condiviso il suo pensiero sul concorrente che, secondo lei, avrebbe avuto maggiori possibilità di trionfare. La notizia ha suscitato interesse tra i fan del reality, che ora attendono la conclusione del programma per verificare la sua previsione.
Selvaggia Lucarelli ha finalmente svelato il pronostico che aveva fatto settimane fa sul possibile vincitore della finale del Grande Fratello VIP 2026. E no, la vincitrice Alessandra Mussolini non era nei suoi piani, ma Raimondo Todaro o in alternativa Raul Dumitras. Negli ultimi due mesi, Selvaggia Lucarelli ha commentato spesso sui suoi canali social dinamiche, concorrenti e televoti del reality, arrivando anche a condividere su Instagram uno screenshot di una chat WhatsApp in cui anticipava di aver previsto il nome del futuro vincitore. All’epoca, però, aveva coperto il nome del concorrente scrivendo: “ Quando finisce svelerò tutto ”. Ora che il programma si è concluso, l’opinionista del GF Vip ha mantenuto la promessa e ha pubblicato integralmente il messaggio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
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