Il Grande Fratello Vip ha registrato una finale con oltre il 23% di share, segnando un incremento rispetto alle aspettative iniziali. Dopo un avvio che aveva fatto supporre un possibile fallimento, il programma si è ripreso, attirando una vasta audience. Selvaggia Lucarelli ha condiviso il suo pronostico sul possibile vincitore, mentre i dati di ascolto hanno confermato la ripresa del reality. La trasmissione ha così conquistato nuovamente l’attenzione del pubblico, sfidando le previsioni negative.

La finale supera il 23% di share e rilancia il reality. Sembrava destinato a diventare il simbolo della crisi dei reality. Invece il finale racconta una storia diversa. E stavolta il dato che a Mediaset interessa quasi quanto il nome della vincitrice è quello degli ascolti. La finale del GF Vip 2026, che ha incoronato Alessandra Mussolini davanti ad Antonella Elia, ha chiuso con 2.444.000 spettatori e il 23,1% di share, nella lunga fascia compresa tra le 22:02 e l’1:52. Numeri che non riportano il programma ai fasti storici, ma che raccontano qualcosa di diverso rispetto al clima che accompagnava questa edizione. Per settimane si era parlato della possibilità di una pausa del format, complici la crisi generale dei reality e le polemiche che avevano coinvolto il marchio dopo il confronto mediatico tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Dal rischio flop al 23% di share: il GF Vip si prende la rivincita, Selvaggia Lucarelli svela il pronostico sul vincitore

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