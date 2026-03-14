Nancy Brilli ha commentato la partecipazione di Selvaggia Lucarelli al GF Vip, insinuando che potrebbe aver ricevuto un compenso elevato. Ha inoltre dichiarato che lei stessa non parteciperebbe mai al reality. La polemica tra le due attrici, scoppiata mesi fa dopo la fine di Ballando con le Stelle, continua a alimentarsi, lasciando intendere che i dissapori tra loro sono ancora presenti.

Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli: la polemica non è finita. A distanza di mesi dalla fine di Ballando con le Stelle, le tensioni tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli sembrano tutt’altro che archiviate. L’attrice è tornata sull’argomento durante un’intervista, dove ha commentato con ironia la scelta di Lucarelli come opinionista del Grande Fratello Vip. Una risposta che, più che un commento neutrale, suona come una frecciata ben calibrata. “Buon per lei”, ha detto l’attrice. “Probabilmente l’avranno pagata molto. D’altronde è già la giornalista più ricca d’Italia, quindi lo diventerà ancora di più”. Una battuta che non è passata inosservata e che riaccende la rivalità nata proprio durante la partecipazione dell’attrice al programma di Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Nancy Brilli punge Selvaggia Lucarelli sul GF Vip: ‘L’avranno pagata molto’, e sul reality: ‘Io non ci andrei mai’

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Una raccolta di contenuti su Nancy Brilli

Discussioni sull' argomento Nancy Brilli su Selvaggia Lucarelli al GF Vip: L’avranno riempita di soldi; Nancy Brilli punge Selvaggia Lucarelli: Al Grande Fratello Vip riempita di soldi; Nancy Brilli su Selvaggia Lucarelli al GF Vip 2026: L’avranno riempita di soldi; Nancy Brilli punge Selvaggia Lucarelli sul GF Vip: 'L'avranno pagata molto', e sul reality: 'Io non ci andrei mai'.

«Assolutamente no. Io mai. Non lo conosco e non sono tra gli estimatori della trasmissione. In più Ballando per me era una gara di ballo e uno show televisivo. Ho scoperto essere un reality show nel farlo e non è proprio il genere che mi si confà». Nancy Brilli - facebook.com facebook

Buon #venerdì #13marzo dai Simpatici @giorgiolauro e Nancy Brilli. Il primo ospite in studio di oggi a #ugdp @Radio1Rai è il leader dei Verdi e deputato Avs @AngeloBonelli1! x.com